’Mosè in Egitto’ apre la stagione della lirica

"Mosé in Egitto" – opera seria di Gioachino Rossini in tre atti, con libretto di Andrea Leone Tottola – apre la stagione di opera dei Teatri. Stasera alle 20 e in replica domenica alle 15,30 al Valli. L’opera non è mai stata rappresentata prima a Reggio e per questo nuovo allestimento, prodotto da Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza e Fondazione I Teatri di Reggio, è diretta da Giovanni Di Stefano alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana, con la regia di Pier Francesco Maestrini. La versione proposta è quella che Rossini revisionò nel 1819, sempre per il Teatro San Carlo di Napoli dove l’opera aveva debuttato l’anno precedente. In quest’occasione il compositore introdusse la preghiera di Mosè "Dal tuo stellato soglio", che divenne uno dei pezzi d’opera più popolari dell’epoca, nonché una delle pagine più note del repertorio rossiniano, scelta anche da Toscanini nel 1946 in occasione del concerto di riapertura del Teatro alla Scala. Il ruolo del titolo è affidato a Riccardo Zanellato, affiancato da Dave Monaco (Osiride), Andrea Pellegrini (il Faraone), Aida Pascu (Elcia) e Mariam Battistelli (Amaltea), Angela Schisano (Amenofi), Matteo Mezzaro (Aronne) e Andrea Galli (Mambre). Il Coro Lirico di Modena è preparato da Giovanni Farina.

La trama dell’opera è liberamente basata sull’esodo dall’Egitto del popolo ebraico, guidato da Mosè, al cui soggetto venne aggiunto il tema amoroso fra il figlio del Faraone e l’ebrea Elcia. Il libretto si apre fra le tenebre dissipate dalla preghiera di Mosè e si conclude con la spettacolare apertura delle acque del Mar Rosso.

"Non aveva senso per me ripercorrere la strada, già pesantemente battuta, dell’attualizzazione – Spiega il regista Pier Francesco Maestrini – Quindi ho pensato di attingere più dal fantastico che dallo storico e ricercare un’evocativa chiave visuale della vicenda per quella che è, cercando di evidenziare la spettacolarità degli eventi prodigiosi e gli effetti dei poteri soprannaturali, che sono anche i momenti cruciali dell’opera".

Stella Bonfrisco