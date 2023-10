Mostra di foto ‘Atlant-io Ewe’

Cos’è l’individuo? Abbiamo una nostra identità o siamo come gli altri ci vedono? Da questi tormenti scaturisce l’indagine fotografica collettiva "Atlant-io - Ewe" attorno al corpo ’prestato‘ dall’attore Pierluigi Tedeschi e l’omonima mostra del gruppo Artyou (presente tra gli altri Riccardo Varini), visitabile dalle 10 alle 20 in via Gazzata 16b a Reggio. E alle 18,30 live music con Ali Beidoun (Fotonik Noise). Scenografie di Giuseppe Boiardi.