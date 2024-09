Mostra di foto storiche e bandiere: "Orgogliosi della nostra storia"

"Un tuffo nella storia di un partito che non deve farci provare nostalgia, ma renderci orgogliosi della storia e delle persone che ci hanno portati a essere ciò che siamo oggi". Con queste parole il segretario provinciale Pd, Massimo Gazza, ha inaugurato venerdì la mostra di foto storiche "La nostra Unità" allestita alla sede Pd di Bagnolo, raccogliendo le foto delle feste dell’Unità del paese, che vanno dal 1952 al 2000. Sono esposte anche due grandi bandiere rosse delle sezioni Pci di Bagnolo e Pieve Rossa, oltre che altri cimeli risalenti ai tempi della Fgci e del Pds-Dd. Tra le altre compare l’immagine di un giovanissimo Luciano Ligabue che si era esibito in concerto proprio a Bagnolo. Dopo l’inaugurazione e la visita ai presenti è stato offerto un ricco aperitivo. Ora a Bagnolo il Pd organizza la Festa del pesce che in parte ha sostituito la festa dell’Unità.