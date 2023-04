Eventi a Novellara come ’anteprima’ delle celebrazioni del 25 Aprile. Domani alle 10,30 in piazza Unità d’Italia inaugura la mostra diffusa ’Novellara per la pace’ del Gruppo Map, che include pure l’installazione "Una cartolina per la pace" con le cartoline realizzate dalla cittadinanza e dagli studenti, e l’esposizione di opere sulla pace di artisti locali nei negozi del centro. Alle 16,30 in sala civica la presentazione della pubblicazione ’Mappe di Memoria: viaggio nella storia di Novellara 1918-1948’. Poi una passeggiata fino al monumento ai Caduti della Grande guerra, che inaugura dopo il restauro, in piazza. E domenica alle 17 a teatro lo spettacolo ’Don Pasquino’ di NoveTeatro, omagio a don Pasquino Borghi, con la partecipazione della classe 3E della scuola ’Orsi’ di Novellara e musiche dal vivo dei Mad Box.