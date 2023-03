Mostra-mercato dei carnevali

Torna a respirarsi aria di carnevale, domenica a Castelnovo Sotto. Dopo il successo delle sfilate allegoriche delle scorse settimane, l’appuntamento è ai capannoni di via Prati Landi per l’edizione numero 27 della mostra mercato della maschera e dei carnevali d’Italia, che prevede l’apertura degli stand dei rappresentanti delle più note manifestazioni allegoriche della Penisola per trattare, scambiare o acquistare carri e mascherate. Il ritrovo è alle 9,30 in via Prati Landi, a mezzogiorno l’attivazione dello spazio gastronomico, nel pomeriggio le contrattazioni e l’esposizione del materiale da parte dei vari gruppi.