Mostra 'On Borders | Sui Confini' a Reggio Emilia: 250 fotografie in esposizione

Linea di Confine è un luogo di grande importanza artistica, che lascia un'eredità significativa a livello locale, nazionale e internazionale. Questo si riflette nella mostra che si inaugura oggi alle 17, a Palazzo dei Musei, intitolata ‘On Borders | Sui Confini’. È la prima esposizione in Italia della collezione di Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea.

L'esposizione presenta oltre 250 fotografie e testimonia il lavoro di 36 fotografi, tra cui alcuni dei più significativi artisti italiani ed europei, oltre a esponenti di rilievo del gruppo americano Nuovi Topografi. Tra questi, Stephen Shore, che ha fatto il suo esordio italiano proprio con Linea di Confine, come rivela il presidente William Guerrieri.

Nando Rinaldi, dirigente dei servizi culturali del Comune, ha introdotto la visita in anteprima della mostra, che raccoglie opere provenienti dalla collezione in deposito nella Fototeca della biblioteca Panizzi. Queste opere sono il risultato di oltre trenta indagini realizzate dal 1989 al 2022 sul territorio regionale e nazionale dall’associazione.

La co-curatrice Ilaria Campioli sottolinea che Linea di Confine ha rappresentato una delle esperienze più significative e durature nella committenza pubblica in Italia ed Europa, con un grande rilievo in Emilia a partire dagli anni Ottanta. L'associazione ha collaborato con enti pubblici e privati, contribuendo allo sviluppo della fotografia italiana contemporanea.

La mostra ai Musei è la prima in Italia aggiornata con le opere prodotte fino al 2022. Tra i fotografi partecipanti ci sono Guido Guidi, Olivo Barbieri, Walter Niedermayr, Michael Schmidt, Axel Hütte e Gilbert Fasteneakens. Si sono uniti alle indagini anche John Gossage e Tim Davis, oltre ai ‘New Topographics’ come Lewis Baltz, Frank Gohlke e Stephen Shore.

La mostra presenta 260 opere, inclusi 4 video, prodotte da 36 autori, tra cui Cesare Ballardini, Lewis Baltz, Marina Ballo Charmet, Federico Covre, Olivo Barbieri, John Davies, Tim Davis, Paola De Pietri, Cesare Fabbri, Gilbert Fastenaekens, Vittore Fossati, Marcello Galvani, Frank Gohlke, John Gossage, William Guerrieri, Guido Guidi, Axel Hütte, Allegra Martin, Francesco Neri, Sabrina Ragucci, Michael Schmidt, Stephen Shore, Marco Signorini, Franco Vaccari e altri.

La mostra sarà aperta dall'8 dicembre al 23 marzo, con orari di visita il venerdì, sabato e festivi dalle 10 alle 18. L'ingresso è gratuito.