Mostra permanente al Core "La malattia attraverso le foto"

"Sentire la vita, in tutte le sue possibilità".

È questo il significato della mostra permanente che l’Ausl di Reggio ha allestito nei giorni scorsi al terzo piano del Core, curata dalla psicologa psicoterapeuta dell’Irccs Loredana Buonaccorso e dal fotografo Luigi Ottani. Si intitola ’Fotografare le emozioni: il cambiamento attraverso la malattia oncologica’ ed espone immagini e racconti che i pazienti del nuovo reparto del Santa Maria hanno creato, insieme a familiari e amici, all’interno del laboratorio esperienziale fotografico ’Fai uno scatto nella vita’ svoltosi al Core nel 2018. Era stato promosso dal progetto ’Luogo d’incontro e condivisione donna’ in collaborazione con l’unità di psico-oncologia aziendale. Il laboratorio ha rappresentato per i malati e i loro cari l’occasione di elaborare l’esperienza legata al tumore, ascoltando sentimenti ed emozioni e trasformandoli in arte, attraverso l’uso della fotografia.

Loredana Buonaccorso ricorda un’esperienza particolarmente significativa, non solo per i malati ma per tutta la società: "La mostra è il dono di coloro che hanno partecipato al laboratorio non solo per sperimentare l’uso della fotografia ma per impegnarsi in qualcosa di nuovo e difficile, per la cura di sé e per chi frequenterà in futuro da paziente e da accompagnatore i reparti del Core. Guardare le immagini e leggere le riflessioni che le accompagnano è parte del processo di umanizzazione della cura, in un ambiente reso più accogliente e meno estraneo". La psicologa, in forza alla direzione scientifica dell’Irccs di Reggio Emilia, si occupa da 20 anni di psico-oncologia e cure palliative. Si dedica alla clinica, alla formazione e alla ricerca, con un approccio centrato in particolare sulla dignità del malatto. Ha seguito corsi di fotografia applicati anche alla psicologia.

Luigi Ottani è fotografo e pubblicista. Alterna ricerche sui microcosmi italiani a racconti di reportage internazionale. Ha pubblicato una trentina di volumi fotografici ed p autore di numerose mostre ed installazioni. Nel 2016 ha pubblicato insieme a Roberta Biagiarelli il volume ’Dal libro all’esodo’ (Piemme Edizioni). L’esposizione era stata presentata a Fotografia europea nel 2018 e al Festival della filosofia di Modena del 2019, oltre che all’auditorium del Core nel 2020 e nel 2022.