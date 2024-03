Mostra su Farri: "Quanti amici"

Inaugurata sabato la mostra sulla bibliografia di Stanislao Farri, organizzata da Galleria Angiolini Spallanzani di Barco, Jana Troia e Lorenzo, Comune di Bibbiano, Sandro Parmiggiani e Enzo Silvi. C’erano tutti i suoi amici fotografi, Amadasi dell’Universita di Parma, Sandro Parmiggiani e Massimo Mussini, Vasco Ascolini, Carlo Vanini, Giuseppe Maria Codazzi, Marco Montanari e Gianni Marconi, Enzo Crispino, Giuseppe Ferrari, Matteo Colla, Mario Cocchi e Annarita Mantovani. Un bel gruppo, "tutti coi guanti per sfogliare il libro che non avevano a casa – raccontano –, perché dei libri esposti quasi tutti ne avevano alcuni a casa, ma vederne così tanti e poterli sfogliare non era mai successo in una mostra. E quanti Bibbianesi ad ammirare stupiti a quanti libri Farri aveva prestato il suo occhio fotografico, le sue idee e il suo amore per la documentazione". Quasi tre ore di incontro su fotografia e libri come si faceva nel laboratorio a casa di Farri, per condividere "una bella esperienza in quel Bibbiano che il nostro fotografo ha sempre avuto nel cuore".