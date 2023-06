Mostre aperte da oggi a domenica

Per chi resta in città, Palazzo dei Musei in questo lungo week end del 2 giugno, è aperto a ingresso gratuito. È dunque possibile visitare "Parliamo ancora di me. Zavattini tra parola e immagine", "Un piede nell’Eden. Luigi Ghirri e altri sguardi. Giardini in Europa e L’Architettura degli Alberi" e al terzo piano andare alla scoperta di Giovane Fotografia Italiana, la collettiva che presenta le ricerche fotografiche di sette artisti under 35.

Aperte tutte le mostre di Fotografia Europea (dalle 10 alle 20).