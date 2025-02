Moto Per il team Puccetti primi test a Phillip Island

Due giorni di test ufficiali a Phillip Island per il Kawasaki WorldSSP Team. Il team reggiano guidato da Manuel Puccetti, passato da team privato a ufficiale, ha lavorato sul circuito australiano nello sviluppo in pista della moto Ninja ZX-6R 2025, cercando di rimediare ad alcuni incidenti di percorso, in particolari i test invernali di Jerez e Portimao avversati dalla pioggia e i postumi dell’infortunio del pilota spagnolo Jeremy Alcoba, derivanti da una caduta della passata stagione.

Nella prima giornata di prove il best lap di Alcoba è stato di 1’33’’693, una prestazione che ha saputo migliorare nella giornata successiva, fermando i cronometri sul tempo di 1’33’’266. Pur sapendo di avere ancora molto lavoro da svolgere prima di poter sfruttare tutto il potenziale della moto e del pilota, il team è pronto ad affrontare il primo round del campionato che si disputerà sulla stessa pista australiana nel weekend prossimo.

Così Manuel Puccetti al termine dei test: "In Supersport abbiamo ancora molto lavoro da svolgere. Anche a causa dell’infortunio alla mano di Jeremy siamo partiti tardi con i test ed abbiamo girato poco a causa del meteo avverso, mentre avremmo voluto testare e lavorare maggiormente su una moto che e è per noi completamente nuova. Abbiamo bisogno di più tempo".

Anche Alcoba è sulla stessa lunghezza d’onda: "Non sono completamente soddisfatto di come sono andate queste due giornate di test. Nel primo giorno non abbiamo potuto dare continuità al nostro lavoro a causa delle continue interruzioni a causa delle bandiere rosse. Abbiamo provato molte cose ma senza poterle definire. Nella giornata successiva ci siamo concentrati solo su alcuni aspetti della nostra moto ed è stato un lavoro proficuo, grazie al quale abbiamo trovato un buon passo gara. Ovviamente non sono contento della mia posizione in classifica perché siamo lontani dai primi, ma so che abbiamo ancora molto lavoro da svolgere e quindi ci impegneremo al massimo anche nel primo round del campionato".

Oltre alla Supersport guidata dal centauro iberico, il team Puccetti sarà ai nastri di partenza del mondiale Superbike con l’americano Garret Gerloff: "Non vedo l’ora che cominci la stagione – spiega il pilota a stelle e strisce, che avrà il numero 31 sulla carena – mi sento molto a mio agio sulla moto anche se il reale valore lo capiremo solo gareggiando. Da parte mia posso solo ringraziare la squadra e Kawasaki per l’opportunità e per mettermi nella migliore condizione di gareggiare".