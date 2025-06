Moto, spettacoli e street food. Il paese pronto al TingaRaduno

Grande attesa a Casina per il ‘TingaRaduno & StreetFood’. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno sono in programma tre giorni di spettacoli, sapori e musica. L’evento, che vede il patrocinio del Comune di Casina, è a cura dell’associazione Vivere Casina insieme a Moto Club Ting’Avert e in collaborazione con Ez-Emanuela Zannoni.

L’assessore al turismo di Casina Maurizio Cineroli ricorda che l’iniziativa "riunisce ogni anno appassionati di motori, buon cibo e intrattenimento in un’atmosfera festosa e adatta a tutte le età. Il cuore della manifestazione sarà lo street food di qualità, con una ricchissima offerta".

I truck food in paese proporranno paella, carne alla griglia, arrosticini, arancini, fritto di pesce, hamburger e tagliata di chianina, porchetta, pizza al forno a legna, piadine, pasta fresca, tortelli e molto altro. Non mancheranno cannoli, cassatine, bomboloni, crepes, zucchero filato, granite e frittelle, ma anche birra, vino, sangria e cocktail.

"Punto forte del TingaRaduno – sottolinea Cineroli – sarà lo spettacolo di moto freestyle, sabato e domenica in più orari. Un’occasione unica per vedere da vicino esibizioni acrobatiche mozzafiato. Il weekend sarà animato da dj set e musica dal vivo: Manuel Iori, Alex Zobbi e Gio Gatti animeranno le serate, mentre domenica chiuderà l’evento il concerto della Fabio Bagni Band".

Per tutta la durata del raduno saranno inoltre presenti i gonfiabili per bambini, il mercato settimanale al sabato e un’edizione del mercato straordinario Com.Re in tutto il centro del paese alla domenica. Ci saranno inoltre tante moto guidate dagli appassionati che arriveranno da tutta Italia per il raduno.

Il motoclub Ting’Avert è infatti una realtà molto solida e vasta. m. b.