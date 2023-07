Motociclista ricoverato in codice rosso, l'incidente su via Marconi a Caprara

Nuovo incidente stradale in via Marconi a Caprara, una delle arterie più pericolose dal territorio comunale. Ieri mattina un motociclista è stato ricoverato in codice rosso dopo che, attorno alle ore 9, aveva perso il controllo del suo mezzo e si era andato a schiantare in un fosso lungo il rettilineo che dalla zona del ristorante Lago di Groma conduce al cavalcavia dell’autostrada. Testimoni del sinistro hanno allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza che ha condotto il ferito all’ospedale di Reggio. Per il rilievi sono intervenuti i carabinieri. Il sindaco Spanò, tramite un’ordinanza, dal 22 gennaio ha istituito il limite di velocità a 30 kmh in via Marconi (nel tratto compreso tra la sp 111 e il cavalcavia tra viottolo Fontana e la rotatoria di via Marconi, via Kennedy e via San Nicola) proprio a causa dell’intenso traffico.