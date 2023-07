Motociclista ricoverato in gravi condizioni, 20enne ferita in un incidente notturno

Un motociclista di 39 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma dopo uno spaventoso scontro con un’auto nel tardo pomeriggio di ieri a San Polo. Erano circa le 19,30 quando è avvenuto l’incidente in via 24 Maggio. Immediati i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo è stato portato d’urgenza al nosocomio della città ducale. Dopo lo schianto è rimasto cosciente, ma ha riportato varie fratture scomposte. Ma stando ai primi accertamenti, non si troverebbe in pericolo di vita.

Un altro pauroso incidente è accaduto nella notte in via Radici Nord, a Tressano di Castellarano. Per cause al vaglio del carabinieri, un’autovettura condotta da una 20enne abitante a Castellarano ha sbandato, finendo fuori strada, tra la vegetazione. Inizialmente, soprattutto per la dinamica dell’incidente, si è temuto il peggio per le persone a bordo. È stata allertata la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto ambulanza e personale sanitario. Sono arrivati i mezzi di soccorso per assistere la ragazza al volante, rimasta ferita insieme a uno dei ragazzi (anche loro ventenni e abitanti a Castellarano e Prignano di Modena) portato all’ospedale di Sassuolo. Un terzo passeggero è invece rimasto illeso.