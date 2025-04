Motociclisti feriti in due rovinose cadute

In una giornata di sole contrassegnata dall’arrivo di tanti motociclisti sulla strade della montagna, si sono registrati due incidenti dalle conseguenze serie.

Il più grave nel tardo pomeriggio sulla statale 63 al bivio di Collagna: un centauro 32enne che faceva parte di un gruppo di Castelfranco Emilia, per cause al vaglio dei carabinieri di Collagna ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail, facendo un volo di circa 20 metri e ricadendo sulla carreggiata. Sul posto oltre ai militari è intervenuto personale del 118, che hanno deciso di trasportare il ferito in elicottero all’ospedale di Reggio. Il giovane ha riportato un grave trauma alla testa ma non risulta in pericolo di vita. Nella stessa giornata, la pattuglia di Collagna intervenuta per l’incidente, ha sanzionato alcuni centauri per eccesso di velocità.

Un altro incidente era accaduto poco prima delle 10 a Gatta, dove un centauro di 42 anni residente a Lugo è uscito di strada finendo in una scarpata. L’uomo ha riportato un politrauma di media gravità. Stabilizzato dal Soccorso alpino, è stato portato in elicottero a Reggio. Sul luogo anche i carabinieri, la Croce Verde di Villaminozzo, l’automedica di Castelnovo Monti e i Vigili del Fuoco di Castelnovo.

A Fora di Toano invece un boscaiolo è rimasto ferito a seguito della caduta di una pianta durante i lavori. Anche in questo caso il paziente ha riportato un politrauma, con evidenti lesioni agli arti inferiori. Il Soccorso alpino l’ha recuperato e recuperato sull’elisoccorso, sempre direzione Reggio.

Sulla Ferrata del Dolo (Civago di Villa) un ragazzo di 15 anni è scivolato a circa dieci metri dalla fine del percorso attrezzato, riportando un trauma ad una gamba.

s.b.