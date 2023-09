Motor Power, una nuova casa all’insegna dell’innovazione

È stato inaugurato il cantiere della nuova sede dell’azienda di Motor Power Company che nascerà, entro la fine del 2024, nella zona industriale di Mancasale, in via Napoli, tra l’uscita dell’autostrada A1, la stazione AV Mediopadana e l’asse nord per Novellara. La nuova struttura, di oltre 11.000 metri quadri, integrerà spazi produttivi e direzionali, creando un ambiente di lavoro all’avanguardia. L’ investimento sostenuto è stato di 18 milioni di euro. Il nuovo stabilimento – progettato dall’architetto Andrea Oliva – sarà realizzato seguendo criteri sostenibili e di integrazione con l’ambiente circostante, rappresentando un passo importante verso un futuro più ecologico e sostenibile. Al taglio del nastro hanno preso parte il fondatore dell’impresa Stefano Grandi - insieme ai figli Christian e Giampaolo, rispettivamente Ad e Responsabile Risorse Umane - che ha detto: "Questa nuova sede rappresenta una tappa significativa nella nostra storia aziendale, simboleggiando l’innovazione, la crescita e l’impegno di Motor Power Company verso un futuro sostenibile e di successo". Il figlio Christian ha aggiunto: "Celebriamo anche la straordinaria capacità e la tenacia del nostro fondatore, Stefano Grandi, mio padre, che nel lontano 1989 ha dato vita a questa impresa. Il suo spirito visionario e la sua incrollabile determinazione hanno reso possibile tutto questo. Con questo nuovo cantiere stiamo costruendo un futuro ancor più luminoso e promettente. Grazie a tutti voi che credete in questa missione e che lavorate instancabilmente per realizzarla ogni giorno". Tra le autorità è intervenuto Alex Pratissoli, vicesindaco di Reggio, che ha sostenuto attivamente il progetto, riconoscendone l’importanza per lo sviluppo dell’area e ha sottolineato "il ruolo fondamentale del capitale umano e dei talenti nella prosperità della nostra città. Una città attraente deve prima di tutto essere produttiva". Al battesimo del cantiere ha partecipato anche Vanes Fontana, direttore generale Unindustria. E’ stata inoltre creata una capsula del tempo interrata nello spazio che sarà la corte interna dello stabilimento, i presenti hanno contribuito lasciando una testimonianza a beneficio di chi l’aprirà in futuro.

Motor Power Company è stata fondata nel 1989 da Stefano Grandi e oggi guidata dalla seconda generazione. L’azienda progetta e produce soluzioni motion control focalizzandosi sul muovere, posizionare e controllare con precisione e velocità attraverso servo motori, servo azionamenti e controlli ad alta precisione. La capacità di progettare e realizzare soluzioni di motion control e meccatroniche su misura per le esigenze specifiche del mercato è un elemento distintivo dell’azienda.