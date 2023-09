Motori, golosità e Gattatico a San Marco: scopri l'evento!

Giornata clou, oggi, all’antica fiera di San Marco a Praticello, con eventi di tutti i tipi dal Palio del Sugo d’Uva ai concerti serali. Al mattino apre il mercato tcon spazi per associazioni e prodotti tipici da degustare. Al contempo inizierà il raduno di auto e moto storiche in via I Maggio, organizzato dal Motoclub Praticio: si attendono oltre un centinaio di veicoli. Al mattino si terranno anche la 45° Marcialonga dal Buter e Formaj e dimostrazioni di soccorso a cura della Croce Bianca. Al Centro Culturale sono previsti per tutta la giornata laboratori didattici a cura degli apicoltori della Val d’Enza (degustazioni al mattino). Alle 15,30 alla presenza dei sindaci di Gattatico, Campegine e Sant’Ilario, verranno inaugurati l’ambulanza (acquistata grazie a donazioni di cittadini) e il nuovo pulmino per il trasporto disabili (acquistato grazie al lascito di Lino Parenti e di sua moglie Vittorina Faraboschi) della Croce Bianca.