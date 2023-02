Motorizzazione, proclamato lo stato d’agitazione "Dal 1° marzo sospesi esami patenti e revisioni"

La motorizzazione civile reggiana proclama lo stato di agitazione e dall’1° marzo sospenderà gli straordinari, con inevitabili disservizi per i cittadini, per quanto riguarda la revisione dei veicoli e gli esami per la patente. È quanto ha proclamato la Fp Cgil nell’annunciare la decisione, che segue quella nazionale, per la decisione di "destinare il personale tecnico interno ad attività residuali e al rischio di un ulteriore impoverimento nell’ambito pubblico, a favore di servizi che in prospettiva potranno esserne esternalizzati e svolti da privati". Con una conseguenza ben evidente: "Il rischio concreto è un ulteriore aggravio di costi anche per utenti e famiglie già in difficoltà".

La protesta si inserisce in un quadro di grandi difficoltà per le varie motorizzazioni. Basti pensare che a dicembre l’ente di Bologna aveva annunciato un taglio del 70% agli esami della patente fino a marzo. E già in estate, sul territorio reggiano, le autoscuole avevano lamentato i ritardi della motorizzazione civile di via Rodano, parlando apertamente di "carenza del personale che mina la velocità delle pratiche".

Ma anche i camionisti erano sul piede di guerra, per esempio sulle revisioni: "Costano come un tagliando: il servizio è privatizzato, ma per l’ok definitivo bisogna sempre passare dall’ente pubblico" aveva ribadito la Cna reggiana.

"Vogliamo informare i cittadini su questa protesta – ha sottolineato la Fp Cgil – Riteniamo necessario riaffermare la centralità del servizio pubblico, in particolare in materia di revisione dei veicoli pesanti, con l’obiettivo di assicurare uniformità dei controlli, in favore anche della sicurezza stradale della collettività".

I lavoratori insieme alla Rsu e al sindacato chiedono la revisione della legge 870 del 1986 sulle operazioni esterne in conto privato e l’avvio di un piano straordinario di assunzioni per recuperare il mancato turnover di questi anni, "che sta mettendo in forte difficoltà i lavoratori dell’Ente e crea ricadute anche sui servizi svolti per gli utenti – chiosa il sindacato – É necessario puntare a mantenere la priorità e la terzietà della gestione pubblica, a garanzia di controlli uniformi e del concreto diritto alla sicurezza stradale. Lotteremo per raggiungere i risultati auspicati".