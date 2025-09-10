Motta, dal granata all’azzurro. Convince all’esordio con l’Under 21

Nove settembre 2025, una data che Edoardo Motta non dimenticherà mai. Ieri sera il portiere della Reggiana ha infatti esordito con la nazionale Under 21 nel match che gli ‘azzurrini’ hanno vinto per uno a zero contro la Macedonia del Nord. Una gara valevole per la qualificazione ai prossimi campionati europei di categoria che si disputeranno nel 2027.

A decidere la partita è stata una rete di Marianucci, difensore del Napoli di Antonio Conte, lesto a capitalizzare una punizione di Pisilli (Roma) dopo la torre di testa di Ndour (Fiorentina). L’estremo difensore granata se l’è cavata egregiamente, sventando due pericoli in particolare.

Il primo sugli sviluppi di un calcio piazzato di Nikolovski al 18’ del primo tempo e poi nella ripresa, quando non si è fatto sorprendere da un tiro insidioso di Hamza. Il portiere classe 2005 – che ieri era alla settima partita tra i professionisti (sei con la Reggiana di cui quattro in campionato e due in Coppa Italia) – ha visto sbucare il pallone all’ultimo momento ed è riuscito a respingerla con una specie di ‘bagher’, non bellissimo da vedere, ma assolutamente efficace.

Per la squadra del neo commissario tecnico Silvio Baldini – che ha lasciato la panchina del Pescara dopo averlo portato in Serie B negli ultimi playoff – si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella maturata con il Montenegro. Tre punti importantissimi anche perché l’Italia ha giocato in dieci uomini per quasi tutta la partita.

Al 25’, infatti l’arbitro Genc Nuza ha espulso Moruzzo (secondo giallo) per un intervento su Gashtarov lanciato a rete. A lasciare il campo per dare più equilibrio all’assetto è stato Pafundi (uscito visibilmente contrariato dopo pochi minuti, al suo posto Idrissi), ma la mossa si è rivelata azzeccata e ha permesso all’Italia di portare a casa un successo di platino in ottica qualificazione.

La strada è comunque ancora molto lunga e gli ‘azzurrini’ torneranno in campo già il prossimo 10 ottobre contro la Svezia (quando il campionato osserverà un altro turno di riposo) e poi anche il 14. Motta sarà verosimilmente impegnato in egual modo a novembre, quando il giorno 14 l’Italia giocherà contro la Polonia. E poi successivamente il 18 novembre, questa volta contro il Montenegro, il 26 marzo (ancora) con la Macedonia del Nord e il 31 marzo con la Svezia.

Tutte occasioni di ulteriore crescita per il portiere della Reggiana che rappresenta un asset importantissimo per il club e va assolutamente tutelato. Una notte così speciale non potrà che dargli ulteriore fiducia nel percorso di crescita.