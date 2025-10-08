Motta ko, Saro e Seculin scaldano i guantoni

Seculin e Saro scaldano i ‘guantoni’. Nella tarda serata di ieri Motta si è sottoposto agli approfondimenti dopo l’addio forzato al ritiro della Nazionale Under 21 per una ‘sospetta lesione all’inserzione degli adduttori’. Tra oggi e domani, dopo ulteriori consulti specialistici, se ne saprà di più sui precisi tempi di recupero, ma è chiaro che la sua presenza per la sfida con il Bari (in scaletta sabato 18 ottobre, alle 15, al ‘Città del Tricolore’) sia adesso in forte dubbio. Ecco dunque che Dionigi potrà scegliere tra due ‘numeri 12’ che aspettano il proprio turno per entrare in scena.

Il favorito sembra essere Saro, arrivato l’ultimo giorno di mercato in prestito dalla Cremonese proprio per coprire le spalle a Motta in caso di bisogno. Nativo di San Daniele del Friuli, 26 anni il prossimo 25 giugno, si tratta di un portiere con una struttura buona (187 cm per 83 kg), ma non eccezionale viste le ‘mode’ attuali, che però è molto reattivo tra i pali e bravo ad accompagnare il gioco con i piedi. Ha mosso i primi passi tra i professionisti con la Pro Vercelli nel 2019-2020, diventando poi titolare dei piemontesi (in Serie C) nel campionato successivo. Una stagione che fu eccellente e con cui si guadagnò l’approdo in Serie B prima col Crotone (8 presenze nel 2021-2022) e poi con la maglia della Cremonese. Dopo un anno di apprendistato, con i lombardi aveva concluso da titolare il campionato 2023-2024 (8 presenze in totale). Sfortunata invece la stagione scorsa, quando mister Stroppa gli preferì inizialmente Fulignati e poi, a febbraio, fu costretto a fermarsi per la rottura del legamento crociato. Il ragazzo si allena a pieno ritmo già dalla fine di luglio e attende questa chance per un pronto rilancio.

Mister Dionigi, in ogni caso, avrebbe comunque l’opzione di scegliere anche Seculin, ovvero un profilo molto più esperto (è un classe ’90) e che l’anno scorso si è diviso tra Trapani (19 presenze fino a gennaio) e poi ha terminato il campionato a Modena, senza però scendere in campo. Parliamo di un professionista affidabile, un po’ più strutturato di Saro (190 cm per 90kg) e che ha all’attivo 9 presenze in Serie A, 86 in Serie B e 40 in C. La speranza è che l’infortunio di Motta non sia grave, ma il ds Fracchiolla è stato previdente e ha messo a disposizione di Dionigi un tandem di portieri di buonissimo livello.