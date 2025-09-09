Motta pronto al debutto in azzurro. La Regia si allena sul sintetico

Il sogno azzurro di Edoardo Motta potrebbe presto diventare realtà. Il giovane portiere classe 2005 di proprietà della Reggiana, convocato dal ct dell’Under 21 Silvio Baldini per le gare di qualificazione ai prossimi campionati europei, è in ‘preallarme’ perché il titolare, Mascardi, ha lasciato il ritiro per motivi personali. Ecco quindi che questa sera alle 18,15 il numero uno granata ha buone possibilità di fare l’esordio assoluto con la maglia della Nazionale nel match contro la Macedonia del Nord.

Si tratterebbe davvero di una favola, perché Motta – che vanta appena sei partite tra i professionisti - è alla prima convocazione in azzurro e nella gara contro il Montenegro (vinta 2 a 1 grazie alle reti di Lipani e Koleosho) è andato in panchina come ‘dodicesimo’. A rigor di logica, dunque, dovrebbe toccare a lui prendere il posto del collega, ma il ct Baldini si è comunque cautelato chiamando Martinelli (talentino della Fiorentina) per essere coperto nel ruolo.

In ogni caso si tratta di una situazione gratificante sia per il ragazzo che per la Reggiana che ha fortemente creduto in lui, prelevandolo a titolo definitivo dalla Juventus nell’estate del 2023. Tutto l’ambiente granata farà il tifo per ‘Edo’, sperando di vederlo esordire con gli ‘Azzurrini’ con l’entusiasmo che l’ha sempre caratterizzato.

Il resto dei compagni ha invece ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio in vista della terza giornata di campionato che, sabato alle 15, li vedrà impegnati sul campo della Juve Stabia. Nell’ottica di non lasciare nulla al caso, dopo la doppia seduta di oggi in via Agosti (aperta al pubblico) i granata da domani si trasferiranno sul campo sintetico del ‘Rabotti’ di via Fano, giocando quindi sullo stesso fondo che ritroveranno poi al ‘Menti’ di Castellammare (le ultime tre sedute saranno a porte chiuse).

Nel frattempo si è svolto presso il centro sportivo ‘Villa Granata’ l’incontro di inizio stagione tra Reggiana e l’Associazione Italiana Arbitri rappresentata nell’occasione da Alessandro Prontera, attuale ‘Video Match Official’ della CAN, transitato dal ruolo di arbitro con oltre 150 partite dirette tra Serie A, Serie B e Lega Pro.

Il momento di condivisione ha rappresentato per lo staff tecnico e i calciatori un’opportunità di confronto in merito alle logiche e ai nuovi aspetti della classe arbitrale. Ad accogliere Prontera sono stati il ‘Club Referee Manager’, Mattia Scarpa, e l’addetto all’arbitro Roberto Tarrachini.

