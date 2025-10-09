Mountain bike, il meeting regionale giovanissimi

La prima domenica di ottobre della Ciclistica 2000 Litokol ha visto dieci Giovanissimi cimentarsi in mountain bike al meeting regionale di Cavezzo, vinto dalla Gagabike sulla Cooperatori: a podio (foto) Nicolas Ferrari dietro a Magagni (Green Devils) e Caneschi della Cavriago; con Ferrari hanno corso gli altri G6 Samuele Balestrino, Gabriele Soncini, Augusto Canovi e Ginevra Zibana, il G5 Filippo Russotto, il G4 Federico Cadoppi, i G3 Michele Mussini ed Elisa Soncini, il PG Elvis Parubi.

Gli Esordienti hanno chiuso il loro 2025 su strada nel mantovano: Matteo Zinani ha terminato nella pancia del gruppo il Trofeo Capiluppi a Buscoldo, vinto in volata dal campioncino veneto Carlo Ceccarello della Monselice.

Sotto una pioggia di acqua, cadute e attacchi da inseguire, gli Allievi hanno corso una Lugo - San Marino in condizioni quasi estreme. Non è mancato neppure l’incidente in gara tra un’auto e una moto, con conseguente stop di un quarto d’ora tra acqua e freddo.

La fuga vincente è stata quella che ha portato Edoardo Fiorini (Zero24) a battere sul traguardo sammarinese Nicolò Fiumara (team Paletti), Giacomo Dalla Pria (Faizanè Sandrigo) e il compagno Giulio Vitali, che ha lavorato per l’attesissimo Fiorini col consueto vigore messo in campo dai ragazzi della formazione marchigiana. Attardati Enea Ori e Oleksandr Osadchyi, ritirati Federico Mussini e Mattia Diazzi.

L’ultima uscita stagionale per gli atleti più grandi del team di Rubiera è prevista domenica in luogo ancora da definire, mentre i Giovanissimi si divertiranno ancora in Mtb nel Trofeo Cavriago.