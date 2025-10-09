Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
ReggioEmilia
CronacaMountain bike, il meeting regionale giovanissimi
9 ott 2025
MASSIMO TASSI
Cronaca
Mountain bike, il meeting regionale giovanissimi

La Gagabike vince sulla Cooperatori. Ferrari (Litokol) sul podio dietro Magagni e Caneschi.

La Gagabike vince sulla Cooperatori. Ferrari (Litokol) sul podio dietro Magagni e Caneschi.

La Gagabike vince sulla Cooperatori. Ferrari (Litokol) sul podio dietro Magagni e Caneschi.

La prima domenica di ottobre della Ciclistica 2000 Litokol ha visto dieci Giovanissimi cimentarsi in mountain bike al meeting regionale di Cavezzo, vinto dalla Gagabike sulla Cooperatori: a podio (foto) Nicolas Ferrari dietro a Magagni (Green Devils) e Caneschi della Cavriago; con Ferrari hanno corso gli altri G6 Samuele Balestrino, Gabriele Soncini, Augusto Canovi e Ginevra Zibana, il G5 Filippo Russotto, il G4 Federico Cadoppi, i G3 Michele Mussini ed Elisa Soncini, il PG Elvis Parubi.

Gli Esordienti hanno chiuso il loro 2025 su strada nel mantovano: Matteo Zinani ha terminato nella pancia del gruppo il Trofeo Capiluppi a Buscoldo, vinto in volata dal campioncino veneto Carlo Ceccarello della Monselice.

Sotto una pioggia di acqua, cadute e attacchi da inseguire, gli Allievi hanno corso una Lugo - San Marino in condizioni quasi estreme. Non è mancato neppure l’incidente in gara tra un’auto e una moto, con conseguente stop di un quarto d’ora tra acqua e freddo.

La fuga vincente è stata quella che ha portato Edoardo Fiorini (Zero24) a battere sul traguardo sammarinese Nicolò Fiumara (team Paletti), Giacomo Dalla Pria (Faizanè Sandrigo) e il compagno Giulio Vitali, che ha lavorato per l’attesissimo Fiorini col consueto vigore messo in campo dai ragazzi della formazione marchigiana. Attardati Enea Ori e Oleksandr Osadchyi, ritirati Federico Mussini e Mattia Diazzi.

L’ultima uscita stagionale per gli atleti più grandi del team di Rubiera è prevista domenica in luogo ancora da definire, mentre i Giovanissimi si divertiranno ancora in Mtb nel Trofeo Cavriago.

