Mountain bike. Lunedì scatta l’Appenninica. Becking è l’asso da battere

Tutto pronto per l’edizione 2025 dell’Appenninica MTB Stage Race, che da lunedì a venerdì prossimi attraverserà la dorsale tosco-emiliana per concludersi all’ombra della Pietra di Bismantova. Un evento sempre molto seguito e spettacolare, sia per il livello degli atleti partecipanti che per la bellezza del territorio, che quest’anno ha anticipato a fine giugno la sua disputa, mentre fino al 2024 era in calendario a settembre.

In ambito maschile il favorito numero uno è Hans Becking (foto sotto): l’olandese ha partecipato a 3 edizioni, quelle del 2020, 2023 e 2024, centrando uno splendido tris di vittorie. A sbarrargli la strada verso il poker, il colombiano Diego Arias: "E’ un atleta incredibile – spiega Becking – ed è più forte di me in salita. Dovrò inventarmi qualcosa per staccarlo, credo sarà una bella gara e non vedo l’ora. In cinque giorni potrà succedere di tutto".

A livello femminile, invece, il panorama è più incerto: la più quotata sembra un’altra "orange", Lola Bakker, già a podio nel 2024; da non sottovalutare anche un’altra olandese: Linda Van Vliet, ex ciclista professionista su strada e quarta nel 2021 alla 4 Island MTB. Completano la compagine "orange" le sorelle Janneke e Jeltje Loomans.

Dopo la partenza da Lizzano in Belvedere di lunedì, l’Appenninica arriverà giovedì 26 in terra reggiana dopo i 3000 metri di dislivello della "High Mountain Queen Stage", la tappa regina che scatterà da Riolunato; il giorno seguente, con partenza e arrivo all’ombra della Pietra, la Windy Way Home da 58 km e 1600 m di dislivello per incoronare i vincitori.