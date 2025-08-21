Movida e sosta disabili, scontro bar-residente

Se si hanno problemi di salute, qualsiasi situazione disagevole può diventare complessa da gestire. Ne segnala una Marfisia Casafino, che vive, con il marito e i tre figli, a Sant’Ilario; in un abitazione adiacente a un bar. E sarebbe la coesistenza a creare il citato disagio. Segnalato in prima istanza alle forze dell’ordine e all’amministrazione Comunale. "Ho deciso di rivolgermi anche ai media, dopo aver coinvolto sindaco, assessori, uffici tecnici e Polizia Locale – dichiara al Carlino la diretta interessata – perché davvero questa situazione compromette seriamente la vivibilità della zona in cui si risiedo. In particolare da quando, circa un anno fa, sono stata colpita da un problema fisico invalidante, costringendomi alla necessità di avere un parcheggio dedicato davanti a casa".

E proprio il posto auto di cui la donna di Sant’Ilario ha diritto è uno dei motivi del contendere. "Si tratta del Creo Bakery Caffè, in piazza della Repubblica – prosegue – per la sua distesa estiva ha avuto in concessione dal Comune ben 8 posti auto, tra cui quello per disabili che utilizzo io. Quando ho fatto presente al Sindaco di Sant’Ilario (Marcello Moretti, ndr) il mio problema mi ha assicurato che avrebbe provveduto a far realizzare un altro parcheggio dedicato. Cosa che ancora non è avvenuta. Ma il disagio più grave – evidenzia la signora Sarafino – è che questo bar, pur avendo un orario di chiusura ufficiale, continua a generare rumori molesti e schiamazzi anche dopo la chiusura, spesso fino a tarda notte, causati da ragazzi che si fermano ai tavolini. Questo comportamento rende difficile il riposo notturno per noi residenti, specialmente per le famiglie con bambini piccoli o per chi deve alzarsi presto per motivi di lavoro. Ho chiesto al titolare almeno di rimuovere la distesa durante le ore notturne fino alla riapertura, ma non se ne è dato per inteso. Tra l’altro questi ragazzi approfittavano del fatto che lui si collegasse a un tombino pubblico per l’energia elettrica con dei cavi, per attaccarvi i loro cellulari. L’ho fatto presente al Comune e sono venuti a smantellarli. Le discussioni con l’esercente mi hanno creato anche una forte sofferenza emotiva. Per il mio problema prendo tanti medicinali, che mi causano agitazione, e l’ultima volta ho avuto bisogno anche di andare in ospedale. Non si può continuare così".

"Siamo uno dei pochi locali che chiude prima degli altri -questa la replica del proprietario del Creo Bakery, Stefano Tedeschi - alle 21 durante la settimana, massimo alle 22 e 30 nei weekend. Stando in una piazza che è un punto di aggregazione del paese, sta al buon senso delle persone rispettare le regole della civiltà e non fare schiamazzi la notte. Ho ascoltato le lamentele della signora che ha le sue problematiche, proprio per andare d’accordo con tutti. Tanto che ultimamente, anche se non saremmo obbligati, tiriamo via le sedie dopo la chiusura perchè vogliamo evitare che dei ragazzini si fermino la notte. Non vogliamo compagnie scalmanate che fanno confusione".

Tedeschi comprende che "la signora possa dire qualcosa sul rumore che sente la notte" ma "su tutti gli altri punti che indica siamo in perfetta regola: altrimenti, in 15 anni, mi avrebbero già detto qualcosa. Di parcheggi per disabili ce n’è uno, e prima di darmi la concessione per metterci il plateatico il Comune ha sostituito un parcheggio per i taxi con uno per disabili sempre lì in piazza. Con questa persona peraltro – conclude l’esercente – mi sono confrontato più volte anche, per il disturbo che ha portato ai miei dipendenti".

Elia Biavardi

Gabriele Gallo