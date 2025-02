Movievalley Fest . Scadenza partecipazione prorogata al 5 marzo

L’Unione Appennino Reggiano ha prorogato al 5 marzo il termine per partecipare al concorso per cortometraggi legati al Movievalley Fest internazionale di cui è in concorso la 13ma edizione. Il concorso "Stagioni da tutelare - la montagna specchio del cambiamento climatico" rientra tra le iniziative del cartellone di eventi che proseguiranno fino al prossimo giugno 2025.

Movievalley Fest Rassegna Reggio Emilia si svolgerà invece l’8 marzo: per partecipare è sufficiente realizzare un filmato di un paio di minuti al massimo con uno smartphone, per raccontare l’Appennino reggiano, la natura e i mutamenti climatici. I corti finalisti saranno proiettati nella serata di sabato 8 marzo, ne saranno premiati tre: il migliore, il più originale e quello più poetico; previsti tre buoni spesa da 250 euro ciascuno messi a disposizione da NaturaSì.

La giuria sarà composta da Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, da un rappresentante del Comune di Reggio Emilia, e delle Istituzione ed Enti coinvolti e da Maria Grazia Palmieri, direttore artistico di Movievalley fest. Il bando aperto a tutti, visibile sul sito movievalleyfest.com.

