Movimenti di mercato in Eccellenza e Promozione: nuovi innesti per Brescello, Bagnolese e altri

In Eccellenza si muove il Brescello/Piccardo inserendo in rosa il centrocampista Patrick Corbelli, classe 1997, e l’attaccante Mattia Fanti (1997), entrambi provenienti dal Salsomaggiore. La Bagnolese copre il tassello dell’allenatore con una scelta d’esperienza: nel prossimo torneo di Promozione sarà Paolo Vinceti (per lui è un ritorno) a guidare i rossoblù (prende il posto di Andrea Capanni, che ha salvato con successo la Bagnolese in maniera diretta dopo che la squadra aveva avuto un inizio di campionato che lasciava presagire altro). Mister Vinceti (già a Bagnolo quando giocava, prima nella Juniores e anni dopo in Serie D tra il 1993 e il 1995) è reduce da un ottimo quadriennio alla guida del Vezzano sempre in Promozione, culminato qualche settimana con la finale playoff di girone persa, dopo anni in cui i gialloblù sostanzialmente dovevano salvarsi (riuscendoci sempre). Si muove in Promozione anche il Masone: ecco il centrocampista Enrico Paoli, classe 1996 ex Ganaceto, e l’esperto portiere Daniele Giaroli, ex Arcetana, che compirà 38 anni mercoledì. Il Campagnola si è aggiudicato una nuova mezzala: è Emanuel Esposito, classe 2004 ex Pieve Nonantola e Terre di Castelli.

Doppia riconferma di valore per il Castellarano, che si candida per un bel torneo: rimangono il portiere Riccardo Lanzotti (1996) e il motorino di centrocampo Leonardo Lusoli, classe 1993. Altri due colpi in Prima categoria per un Quattro Castella molto attivo: ecco Alessandro Benelli, difensore del 2000 che ritorna dopo anni (nell’ultima stagione la maglia del Basilicacastello), e Stefano Arduini, altro 2006. È un centrocampista originario proprio di Quattro Castella, ed è reduce dalla Promozione col Vezzano. Altro innesto anche per il Novellara che continua nella costruzione della rosa dopo il ritorno in Prima dopo dieci anni: ecco il centrocampista del 2006 Samuele Marzi, reduce dal settore giovanile del Campagnola e poi dalla Juniores della Correggese. In Seconda il Vetto mette a segno un colpo con Filippo Bertoia, centrocampista del 2005 ex Atletic Progetto Montagna e nell’ultima stagione in Seconda al Real Casina.

g. m.