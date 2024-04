Mozart, Brahms e Beethoven protagonisti a Guastalla

Al teatro di Guastalla stasera si conclude la breve ma intensa rassegna promossa dal Convivio Musicale Guastallese. Alle 20,45 in scena un concerto di musica da camera con brani di Mozart (quartetto per flauto ed archi in re maggiore K 285), Brahms (trio op. 114 in la minore) e Beethoven (trio arciduca op. 97 in si bemolle maggiore). Protagonisti del concerto sono Leonardo Bossi (flauto traverso), Giorgio Donelli (viola), Mikiko Yoshiyama (violino), Alevtina Matveeva (violoncello) e il guastallese Giampiero Gallo al pianoforte. In programma il primo e il più celebre dei quattro quartetti per flauto scritti da Mozart, fino ad arrivare al trio per archi e pianoforte di Beethoven, scritto in meno di un mese nel marzo del 1811. In repertorio anche il Trio in La minore di Brahms, che rappresenta la rinascita creativa del compositore, quando sembrava dovesse interrompere la carriera.