Mozione di sfiducia respinta per Pasini

Carlo Pasini resta al suo posto. La maggioranza in Consiglio comunale a Reggio Emilia ha infatti respinto ieri la mozione di sfiducia contro l’assessore alla Rigenerazione urbana presentata circa quattro mesi fa (il 2 dicembre dell’anno scorso) dai gruppi di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Coalizione civica. Le opposizioni avevano prsentato l’atto rimproverando all’esponente della Giunta (oggi assente dalla sala del Tricolore) una gestione pasticciata del piano urbanistico del quartiere Ospizio dove Conad Centro nord, forte di una sentenza del Consiglio di Stato sulla validità di diritti edificatori acquisiti anni fa, spianerà un’area verde per costruire un complesso dotato di un supermercato, la nuova casa della salute della zona e gli spazi della biblioteca decentrata e del polo sociale. Il 29 novembre scorso il progetto era approdato in commissione consiliare, insieme a una mozione popolare corredata da oltre 2.500 che ne chiedeva modifiche radicali. Il tutto, in previsione della discussione dell’atto dei cittadini in aula, prevista da lì a tre giorni. Ma poche ore prima dell’inizio della commissione il Comune aveva fatto sapere di aver già firmato con Conad la convenzione per l’avvio dei lavori, che andava ratificata dal notaio entro fine anno. Presentando la mozione di sfiducia – respinta con sette voti favorevoli, 19 voti contrari e due astenuti (della lista Tarquini) – Alessandro Rinaldi, consigliere della Lega parla di una "mancanza di rispetto gravissima prima nei confronti dei cittadini e poi di tutti i consiglieri, lesi nelle loro funzioni e nel decoro di sala del Tricolore". La replica arriva dal sindaco Marco Massari secondo cui la mozione di sfiducia "non trova fondamento né nella realtà dei fatti né nel comportamento dell’assessore, che ha la fiducia completa e incondizionata del sindaco e della Giunta". Nel merito il sindaco ribadisce poi che "la firma della convenzione con Conad era un atto amministrativo dovuto, non una scelta politica. Quindi non c’è stata alcuna prevaricazione del Consiglio". L’assessore ha quindi "agito correttamente nel rispetto dei diritti acquisiti dei promotori e per migliorare il progetto che porterà in dotazione al quartiere nuove e più moderne strutture".