Mozione in consiglio: "Dichiarate Bonaccini persona non grata"

Martedì alle 20,30 consiglio comunale in sessione straordinaria di prima convocazione. Alì’ordine del giorno la mozione presentata congiuntamente dai gruppi consiliari di opposizione "Castelnovo Libera" e "Movimento 5 Stelle", relativa alla censura e notificazione di persona non grata con riferimento al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Motivo: le promesse non mantenute a cominciare dal punto nascite.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, il sindaco Enrico Bini risponderà anche ad un’interpellanza degli stessi gruppi consiliari "Castelnovo Libera" e "Movimento 5 Stelle" sui cedimenti stradali in via Fratelli Cervi e via Enzo Ferrari, zona Peep di Castelnovo Monti.

Analoga interrogazione del Gruppo Consiliare "Castelnovo ne’ Cuori", capogruppo Nadia Vassallo, sulle problematiche verificatesi in zona via Fratelli Cervi a seguito del movimento franoso per il quale è in corso un intervento di palificazione per dare stabilità alla zona.

s.b.