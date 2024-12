Mozione per il bosco di Ospizio. L’imbarazzo dei Cinque Stelle: "Noi, costretti ad astenerci"

In consiglio comunale il Movimento 5 Stelle ha espresso una posizione che mira a sposare le tesi dell’assessore Pasini e del sindaco Massari sull’impossibilità legale di interrompere il percorso di eliminazione del bosco urbano di Ospizio per fare spazio al nuovo Conad e alla casa della comunità. Il capogruppo Gianni Bertucci, ha anche attaccato i firmatari della mozione popolare discussa in Consiglio: "Quanti alberi avete piantato e quanti pannelli fotovoltaici installato in questi anni?" ha chiesto loro in Sala del Tricolore.

"Io, Roberto (Neulichedl, assessore alla tutela ambientale nella giunta Massari, ndr) e Gianni avevamo concordato un testo scritto da leggere in aula – chiarisce la coordinatrice provinciale pentastellata, Elena Mazzoni – poi lui è andato un po’ a braccio, ma quella dichiarazione è stata espressa a titolo del tutto personale".

"Le dinamiche che hanno portato alla firma della convenzione prima del Consiglio non sono piaciute neppure a noi – aggiunge quindi – e di sicuro non molleremo la presa nel seguire l’iter dei lavori". "La vicenda odierna è il risultato di scelte compiute quasi due decenni fa – prosegue Mazzoni – in un contesto profondamente diverso da quello attuale. La recente firma della convenzione tra il Comune e Conad, a seguito della sentenza definitiva del Consiglio di Stato, chiude un iter ormai irreversibile sul piano giuridico, ma lascia aperti importanti interrogativi sul piano politico e sociale. Riteniamo inoltre inopportuna la scelta di procedere con la firma della convenzione prima della discussione in Consiglio della mozione".

Un segnale "che appare distante rispetto alle richieste di dialogo e ascolto provenienti dalla comunità". "È difficile per molti cittadini comprendere come nel 2024 si possa realizzare un piano pensato nel 2006 senza poter introdurre modifiche significative – continua –. Il Bosco di Ospizio è un simbolo: non solo della lotta per la tutela dell’ambiente, ma anche di un nuovo modello di sviluppo che pone le persone e la natura al centro. Consapevoli dell’ormai inefficacia operativa della mozione popolare, e non potendo quindi incidere nel merito, siamo stati costretti ad astenerci. Lo abbiamo fatto anche per rispetto nei confronti dei cittadini che l’hanno sostenuta e per sottolineare l’importanza del messaggio che essa porta con sé. Vogliamo valorizzare la richiesta di un cambio di rotta e di maggiore attenzione ai temi ambientali, senza tuttavia alimentare aspettative che non possiamo concretamente soddisfare".