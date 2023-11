Mozione per la ’campina’

Il gruppo "Centrodestra per Correggio" ha presentato una mozione per la "risoluzione degli abusi edilizi nell’area agricola di via Imbreto", firmata da Simone Mora, Pier Vincenzo Mariani, Gianluca Nicolini e Patrizia Amadei, anche in base a informazioni raccolte dall’ex consigliere Riccardo Rovesti. Da alcune settimane il terreno, che stava diventando una campina residenziale non autorizzata, è passata di proprietà del Comune. La mozione che impegna l’amministrazione "ad attivarsi nel più breve tempo possibile per ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine fissato, di avvalersi della possibilità richiedere anticipazioni dei costi per interventi di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi al fondo regionale di rotazione, a valutare se destinare le case mobili ora posizionate nell’area alla Protezione civile o alle associazioni caritative sulla base del miglior utilizzo ne possa essere fatto".