Mozione popolare bocciata ai voti

Il Consiglio comunale ha respinto ieri pomeriggio, a maggioranza, la mozione di iniziativa popolare (contraria all’installazione della stazione radio base di via Zanibelli) che chiedeva alla giunta un impegno per sospendere i lavori.

Nel documento, i cittadini facevano notare la vicinanza del futuro impianto alle abitazioni e a un parco giochi; inoltre che "nessun passaggio è stato condiviso con la cittadinanza" e che "nessun processo partecipativo ha portato alla luce questo progetto edilizio così impattante". La mozione faceva anche notare un errore procedurale: "nella comunicazione di inizio lavori del cantiere è indicata via Cafiero 23 e non via Zanibelli 5". Messa ai voti, la mozione è stata bocciata: 11 i voti favorevoli (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Alleanza Civica, Coalizione Civica, Lega - Salvini Premier, M5S) e 17 i contrari (Pd, Reggio E’, +Europa, Europa Verde).