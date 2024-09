Mozione sull’Esercito in stazione Tasselli (Prc) attacca il Pd astenuto: "Non si assume la responsabilità"

"La maggioranza di centrosinistra non si assume la responsabilità sull’Esercito in zona stazione". La dura critica arriva da Gianni Tasselli di Rifondazione Comunista, candidato sindaco alle scorse elezioni con la lista ’Reagire’. "Il Consiglio Comunale di Reggio ha superato se stesso: una mozione presentata dal gruppo di opposizione, ma dovremmo dire di minoranza, presentata da Fratelli d’Italia sulla richiesta di avere l’esercito in città, viene lasciata passare dalla maggioranza a guida Pd senza voti contrari. In pratica si rovescia la democrazia lasciando governare la destra, senza assumersi la responsabilità di governare", chiosa Tasselli.

In effetti, lunedì scorso in Sala del Tricolore, il gruppo di maggioranza si è astenuto sulla mozione presentata dall’opposizione che impegnava la giunta a ricorrere ai soldati, aderendo all’operazione ’Strade Sicure’ finanziato dal Governo. Una richiesta già presentata formalmente dal Prefetto Maria Rita Cocciufa al Ministero, in accordo col comitato per la sicurezza della città, dove siede anche il sindaco Marco Massari. Il primo cittadino, già in campagna elettorale, si disse favorevole spiazzando lo stesso Pd che sotto la guida di Luca Vecchi nella scorsa legislatura, si era sempre opposto ai soldati. Tasselli dunque si chiede perché il Pd si sia astenuto, nonostante Massari abbia dettato una linea favorevole all’Esercito.

"Tutto questo alla faccia dei sostenitori del “voto utile” perchè

“non bisogna lasciare passare la destra” – conclude Tasselli che comunque si è sempre detto contrario all’Esercito – il Pd non solo lascia passare la destra, ma la lascia governare al suo posto. Chi vuole sostenere il “voto utile” contro la destra ha oggi una risposta precisa: lo si lascia credere ma in realtà di utile c’è solo l’utile idiota che si presta all’ennesima bugia. E lo farà con la falsa coscienza di chi mente a se stesso anche per le elezioni regionali in arrivo".

dan. p.