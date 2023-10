MuDiCa, un museo diffuso sul territorio per "promuovere benessere"

MuDiCa, un museo diffuso sul territorio con il centro culturale Multiplo che sia l’anima di itinerari "per rafforzare i legami identitari della comunità, promuovere benessere, arginare forme di insicurezza e vulnerabilità, impedire l’esclusione dalla fruizione culturale". Il cantiere del MuDiCa è stato aperto sabato, nell’ambito del convegno che in cui l’ex direttore Alfonso Noviello e l’attuale Nicolò Fantini hanno presentato il nuovo piano strategico "Multiplo 2030. Idee e proposte per una cultura che si rinnova". Il MuDiCa sarà "partecipato" perché "i contenuti saranno costruiti insieme ai cittadini e resi fruibili su supporti digitali con cui vivere esperienze immersive". E sarà diffuso perché i contenuti saranno organizzati in percorsi tematici sul territorio cavriaghese, percorribili tramite visite guidate o in autonomia, usando le nuove tecnologie. "Voi siete da 12 anni abituati al Multiplo e ai suoi sforzi constanti di innovazione, a un centro culturale aperto e dialogante con la comunità - ha spiegato Noviello - Quando ad esempio introducemmo giochi e videogiochi al Multiplo eravamo guardati con diffidenza o curiosità. Non era compreso che sono forme della narrazione, che consentono di aprire una porta enorme all’inclusione, e sono una tappa verso gli apprendimenti e la creatività digitale. Oggi l’Associazione italiana biblioteche organizza il mese dei giochi in biblioteca". Tre principali linee di sviluppo del Piano. Oltre al MuDiCa, quella di far diventare il Multiplo "fabbrica culturale collettiva, fornitore di strumenti e portatore di opportunità". E infine di far superare al Multiplo i propri confini, moltiplicando le opportunità: letture e allestimento nei parchi di cassette per il book crossing; sale studio e punti prestito diffusi (scuole, parchi, esercizi commerciali); iniziative in rete (in presenza e in digitale); il Giardino poetico, i gruppi di lettura e passeggiate culturali.