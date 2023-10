Muffa, lavoratori in nero e multa 8mila euro: Val d'Enza nei guai

Muffa, sporcizia, ragnatele e soprattutto due lavoratori in nero: due esercenti nei guai per gravi illeciti all’interno dei loro locali. Nas e carabinieri di Gattatico in azione, multe per oltre 8mila euro a commercianti poco attenti alla pulizia e alle regole; ad uno stata sospesa l’attività per l’impiego di lavoratori non in regola. I militari di Gattatico, il Nucleo speciale di Parma, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Reggio, giovedì sera hanno svolto approfonditi controlli ed ispezioni in alcuni esercizi pubblici della Val d’Enza. Scopo? Assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative, ma anche di contrastare le illecite condotte legate all’impiego di lavoratori in nero. L’attività ispettiva ha preso spunto da una precedente "visita" dei carabinieri che, dopo essere stata vagliata con attenzione, ha portato ai mirati controlli eseguiti l’altra sera. Uno dei due locali presentava sporcizia e ragnatele nel laboratorio, mentre nel secondo esercizio commerciale le ragnatele e la muffa incrostavano le pareti. Qui per la "mancata attuazione manuale autocontrollo" è stata elevata la sanzione 2mila, più una da oltre 6mila euro dopo che sono stati scoperti anche due lavoratori in nero. È stata infine disposta la sospensione dell’attività.

f.c.