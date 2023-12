"Multa del tutto ingiusta, segnalazione di divieto irregolare e inadeguata"

"Quella multa non la merito". È decisamente arrabbiato l’avvocato reggiano Gabriele Burani nel contestare la contravvenzione ricevuta a causa, a suo dire, della mancanza di adeguata segnalazione. Il professionista ha raccontato la vicenda anche in una email inviata al Carlino, spiega quanto avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso. "Stavo tornando al parcheggio insieme alla mia compagna – racconta – erano circa le 16 e 10. Quasi giunto, vedevo la mia autovettura in procinto di essere caricata sul carroattrezzi e, nelle vicinanze, due vigili urbani. Correvo verso di loro chiedendo il perché di tale rimozione e uno di loro mi rispondeva che vi era il divieto di sosta dalle 14 a causa della partita della Pallacanestro Reggiana (programmata per le 21, ndr). Il vigile mi indicava un cartello posto a terra a cavallo tra uno stallo giallo per disabili e uno blu, che si trovava circa a nove stalli di distanza da quello su cui avevo parcheggiato. Mi veniva applicata una multa per parcheggio in divieto di sosta e addebitata l’uscita del carroattrezzi. A quel punto contestavo l’applicazione di entrambi gli addebiti poiché nel momento in cui avevo parcheggiato la mia auto (al mattino, ndr) non era presente alcun cartello di divieto di sosta". Aggiunge: "Siamo certi che nel parcheggio quella mattina non ci fosse alcuna indicazione di divieto di sosta temporaneo. Pochi istanti dopo sopraggiungeva un’altra persona, la quale confermava che il cartello non fosse presente quella mattina. Se anche ci fosse stato, il cartello in questione era di per sé del tutto irregolare e inadeguato" dato che " il divieto di sosta sarebbe valso al massimo per i due stalli a cavallo dei quali era posizionato". Burani rende noto che farà ricorso al Giudice di Pace per l’annullamento della multa e chiederà il risarcimento del danno al Comune.

g. g.