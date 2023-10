Multa illegittima al parcheggio del pronto soccorso di Reggio Emilia: era ricoverata

Reggio Emilia, 16 ottobre 2023 - Il giudice di pace Giuseppe Maghenzani Taverna ha stabilito che le multe prese nel parcheggio del Pronto soccorso di Reggio Emilia, per il mancato rinnovo del pagamento della sosta, possono essere illegittime.

La sentenza, emessa il 9 ottobre scorso, avvenuta dopo il ricorso presentato da Paola Soragni, avvocato e consigliera comunale del M5s, stabilisce l’illegittimità della multa in quanto è data dallo “stato di necessità” che non ha permesso di “attivare o rinnovare l’uso del disco orario”.

La Soragni ha spiegato che pur non potendo sapere quando si esce dal Pronto soccorso è necessario pagare il biglietto della sosta e i rinnovi successivi. Tuttavia, dal momento che era stata ricoverata d’urgenza e operata, e rimanendo ricoverata per una settimana circa, e “vivendo da sola con mia figlia non avevo nessuno che potesse accompagnarmi” spiega.

Infine, anche se le era stata consegnata la documentazione, che attestava il ricovero e le dimissioni, non è stata sufficiente per accogliere la domanda di riesame della sanzione presentata.

Ha spiegato infine che la scelta di andare dal giudice di pace non è dipesa dal costo delle multe, 29,40 l’una, bensì dal fatto che “ci sono persone che accettano di pagare una sanzione illegittima, per evitare costi superiori di difesa processuale”, e conclude dicendo “occorre cambiare metodo e trovare soluzioni differenti, come un ticket della struttura sanitaria che permetta di uscire senza nulla da pagare”.