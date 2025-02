"Multe ai negozi sfitti, il Comune sbaglia target"

"Facciamo nostre le parole della presidente di Confedilizia, Annamaria Terenziani. E, come lei, restiamo ancora una volta fortemente delusi dalle iniziative di una giunta che affronta in modo sbagliato i gravi problemi della città". L’affondo è di Giovanni Tarquini, capogruppo in Consiglio della Civica per Reggio e presidente di Reggio Civica.

"Non è colpa dei proprietari degli immobili con vetrine sporche e abbandonate se il centro storico si svuota. Addirittura adesso si è pensato di sanzionarli invocando un regolamento di Polizia Locale mai applicato prima. I cittadini e, in questo caso, i proprietari degli immobili del centro e dei negozi sfitti hanno bisogno di essere aiutati ed invogliati a concedere in locazione i loro negozi e non invece di vedersi considerare come responsabili o anche solo corresponsabili di un degrado che ha ben altre e note cause. La desolante e devastante gestione amministrativa della città negli ultimi vent’anni ha gradualmente svuotato il centro". Ancora Tarquini: "I proprietari di immobili in centro, come anche tutti gli altri cittadini, devono essere aiutati e incentivati, non mortificati ancora di più di quanto già lo provochi la triste e pesante condizione del nostro territorio che ancora non vede alcun reale cambiamento all’orizzonte. Le sanzioni vanno inflitte a chi delinque, non a chi è costretto a ritirarsi o, se può, ad andarsene perché qui ormai è terra di nessuno", la conclusione.