Multe e presunte irregolarità, chiesti 15 mesi

È approdata ieri alla discussione delle parti l’udienza preliminare in corso davanti al giudice Matteo Gambarati (nella foto) scaturita dall’inchiesta su un presunto appalto irregolare a Bibbiano. Sei le persone che erano state raggiunte dall’avviso di fine indagini; per due di loro il pubblico ministero Francesco Rivabella Francia ha chiesto l’archiviazione (Giulia Storchi di Guastalla e Lucia Valentina Caruso di Reggio). L’indagine si sviluppò a partire dalla denuncia sporta nel maggio 2022 da una lavoratrice: al centro, la procedura telematica per appaltare la gestione dell’iter di sanzioni della polizia locale, il cui bando fu pubblicato il 20 giugno 2022 e che fu aggiudicato dalla Maggioli spa, unico concorrente, gruppo di Santarcangelo di Romagna (Rimini).

Due persone hanno scelto il rito abbreviato: Carlo Bigi di Reggio, tutelato dall’avvocato Liborio Cataliotti, e Francesca Vannucci di Macerata Feltria, seguita dall’avvocato Moreno Maresi. Nella requisitoria, ieri il pm Rivabella Francia ha chiesto 9 mesi di condanna per Bigi e 6 mesi per Vannucci; le difese hanno domandato l’assoluzione.

"L’accusa non regge neppure come ipotesi. Secondo l’accusa si sarebbero concordati i chiarimenti da dare all’Unione, che però non possono modificare il bando, ma appunto chiarirlo": riferendosi anche ai bandi della Regione, "identico a quello al vaglio del processo" e a uno della Bassa, l’avvocato Cataliotti ha chiesto l’assoluzione "perché non ci fu alterazione della gara". Per gli altri due imputati che non hanno scelto riti alternativi ieri il pm ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio: Davide Grazioli, di Cadelbosco, ex comandante della polizia locale in Val d’Enza, difeso dall’avvocato Mattia Fontanesi; Pierpaolo Ugoletti, di Ventasso, ispettore superiore dello stesso comando, assistito dagli avvocati Giulio Garuti e Gabriele Riatti. Le difese hanno chiesto sentenza di non luogo a procedere: "Non ci sono elementi per andare a processo, a maggior ragione alla luce delle richieste di archiviazione avanzate dal pm. Non emergono collusioni, ma la massima trasparenza e correttezza del nostro assistito", dichiarano i legali di Ugoletti.

Ugoletti deve rispondere di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: secondo l’accusa, avrebbe reso particolarmente onerosa la partecipazione per i concorrenti diversi da Maggioli spa, influendo così sul contenuto del bando. Gli si contesta di aver predisposto un capitolato tecnico in cui si imponeva l’uso del software ’Concilia’ sviluppato da Maggioli spa.

Tutti e quattro devono rispondere in concorso di turbata libertà degli incanti, fatto datato 16 agosto: Ugoletti come presidente della commissione aggiudicatrice; Grazioli responsabile unico del procedimento, Bigi come agente della Maggioli spa e Vannucci come dipendente. Si contestano "collusioni": Ugoletti, Bigi e Vannucci avrebbero concordato al telefono il contenuto delle richieste di chiarimenti sul bando che Maggioli spa avrebbe dovuto rivolgere all’Unione Val d’Enza - che figura come parte lesa - e il contenuto dell’offerta che Maggioli spa avrebbe presentato; poi vi sarebbe stato il voto a favore di Maggioli che risultò aggiudicatario. Ugoletti e Grazioli sono accusati anche di falsità ideologica e di falsità materiale: avrebbero attestato di non aver svolto alcuna funzione o incarico in questa procedura. La sentenza a giugno.

Alessandra Codeluppi