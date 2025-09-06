Pioggia di multe in Ztl: “Eppure ho il permesso”

Reggio Emilia, 6 settembre 2025 – Ostaggio delle multe per l’accesso in ztl nel centro storico di Reggio Emilia pur essendo proprietario di un regolare garage presso park Vittoria situato sotto l’omonima piazza, nel cuore della città.

È quanto accade a A.P., 51 anni, che racconta: “Da qualche mese sono proprietario di un box auto e mi sono visto recapitare già cinque multe (riguardano il mio scooter, la mia moto e la mia auto) per accesso non consentito in zona traffico limitato. Sommando i diversi importi arriviamo ad una somma di 455 euro. Questo nonostante il parcheggio sia dotato di un impianto di lettura targhe che “dovrebbe” dialogare con la banca dati della Polizia Municipale, evitando così che questi disservizi capitino”.

L’utente si è quindi recato presso la polizia municipale per far annullare le multe, ma dopo una lunga attesa per le tante persone in fila, non ha risolto il problema: “Ho dovuto contattare un consulente di Reggio Emilia Parcheggi, che ha progettato ed installato il sistema che gestisce il meccanismo, per far visionare le telecamere e attivare la procedura per l’annullamento delle contravvenzioni. Questo con conseguente perdita di tempo, arrabbiature e dispendio economico”.

Ma non si è fermato a questo: “Sono proprietario di diversi immobili in centro e vi lavoro quotidianamente. I problemi parcheggi ed accessibilità sono temi molto importanti per la ripresa del centro e penso che sia importante che questa situazione sia sottoposta al Comune e venga risolta al più presto, motivo per cui ho anche scritto una mail alla Consulta del Centro Storico. So che anche altri utenti dei garage in oggetto hanno ricevuto multe analoghe”.

“Ora sono in attesa di sapere dagli organi competenti cosa succederà – conclude il 51enne –. Nel frattempo sono andato all’ufficio permessi e ho fatto un permesso per transitare nell’area in cui ho il box, onde evitare altre multe nel frattempo”.