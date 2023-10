Multiplo punta ad altri anni di successo

Cifre da capogiro, quelle del Multiplo, il centro culturale nato nel 2011 e che sabato - per voce dell’ex direttore Alfonso Noviello e dell’attuale Nicolò Fantini- ha presentato il Piano strategico 2030. "I numeri - si legge nel Piano - danno una chiave di lettura, ma da soli non bastano a dare conto degli impatti e dell’efficacia delle nostre azioni. Misurano quantità, ma il Multiplo vive di emozioni, incontri, pratiche, percezioni, sorprese. Servono nuovi paradigmi quantitativi e qualitativi per valorizzare le esperienze".

Ma quali sono questi numeri? Nei suoi primi dieci anni 2.749 attività e corsi con 70mila partecipanti (una media di 25 persone ad evento). Ben 1 milione e 62.462 ingressi (circa 425 al giorno): tutte queste persone formerebbero una fila lunga 700 km… Gli utenti? 5.133 sono persone di Cavriago (più della metà della popolazione) mentre altre 15mila sono di Comuni della Val d’Enza e della città, che hanno fruito del Multiplo - grazie alla generosità dei cavriaghesi - senza pagare alcuna tessera di ingresso.

I prestiti sono stati quasi 1 milione, più di 100mila ogni anno, più di 400 al giorno. Il patrimonio è composto tra l’altro da 50mila documenti a scaffale aperto (libri, cd, dvd, riviste, giochi, videogiochi, audiolibri e opere d’arte, di cui il 60% ha meno di 10 anni), che messi uno sopra l’altro farebbero una torre alta 1 chilometro.

f.c.