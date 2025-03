Multisala Novecento stasera la proiezione del docufilm sull’Enza

Il docufilm "La valle ferita. Torrente Enza, tra dissesto idrogeologico e crisi climatica" è in proiezione questa sera alle 21 alla Multisala Novecento di Cavriago, con ingresso gratuito. L’opera cinematografica - prodotta dal comitato per la salvaguardia del torrente Enza - è con la regia di Alessandro Scillitani, il testo e la voce narrante di Wu Ming 2. La serata intende promuovere un dibattito pubblico e prevede la presenza in sala di chi ha partecipato al progetto. Il Comitato per la salvaguardia del Torrente Enza è composto da numerose associazioni ecologiste.