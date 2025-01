Multisport fa il pieno di risorse. Oltre 14mila euro dalla Regione

Premiato dalla Regione Emilia Romagna il progetto "Multisport ne’ Monti", avviato sei anni fa dall’Amministrazione comunale di Castelnovo Monti con il coinvolgimento di ben 1.800 studenti in 20 discipline sportive. Considerata la validità dell’iniziativa, la Regione ha confermato il sostegno al progetto Multisport ne’ Monti che riguarda lo sport, l’ambiente e lo stile di vita, premiato in base alla graduatoria della legge regionale 8/2017 nell’ambito del piano triennale dello sport 2024/2026. Il progetto godrà di un contributo di euro 14.450,00 ed è in fase di svolgimento nei vari plessi scolastici dell’Appennino Reggiano grazie al coordinamento della Cooperativa Sportiva di Comunità Quadrifoglio e grazie all’accordo di partenariato con il Comune di Castelnovo Monti.

Multisport ne’ Monti è un progetto nato nel 2018 grazie ad una esperienza di scambio formativo internazionale che aveva permesso ai dirigenti dei club riuniti nella Cooperativa, di confrontarsi su temi sportivi e sociali con equivalenti realtà del comune di Ampelokipi in Grecia e di Rijeki in Croazia. Da allora il progetto è stato accolto dalle istituzioni scolastiche ed è costantemente cresciuto come contenuti, qualità e coinvolgimento del territorio. Anno dopo anno il progetto ha sempre saputo rinnovarsi proponendo attività in grado di stimolare il dialogo fra il mondo scolastico e l’universo delle associazioni sportive favorendo la cultura dello sport fra i giovani, l’inclusione e la salute. Il percorso pluriennale fin qui compiuto ha intersecato complessivamente circa 1800 studenti delle scuole di Castelnovo Monti, Felina, Villa Minozzo, Toano, Busana, occasionalmente anche gli istituti comprensivi Viano, Regnano e Baiso.

Grazie all’intervento di tantissime società sportive del territorio, che ogni anno si sono alternate sulle discipline della Atletica Leggera, Arrampicata Sportiva, Pallavolo, Calcio, Pallacanestro, Arti Marziali, Scherma, Mountain Bike, Ultimate Frisbee, Football Americano, Tennis, Nuoto, Pallanuoto, Trekking, Orienteering, Danza, Bocce, Sci, Scacchi, Dog Balance, Volo Sportivo. Ogni anno il progetto interseca anche argomenti che uniscono lo sport ad altri temi cari alla programmazione didattica. Negli ultimi anni si sono susseguiti contenuti come l’ambiente, la cura della persona, il corpo umano, l’alimentazione, la legalità.

Settimo Baisi