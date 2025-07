Mundus, Izo Fitzroy ai Chiostri

· La rassegna Mundus stasera alle 21,30 torna ai Chiostri di San Pietro, con il concerto di Izo Fitzroy (foto), cantante londinese che dal 2017 coinvolge platee del mondo.

· Al Mauriziano, in via Pasteur, in scena l’Otello di William Shakespeare, spettacolo del Teatro del Cigno.

· Al Museo Cervi a Gattatico stasera al via il Festival di Resistenza: alle 19 inaugura la mostra ’I Cervi e i Sarzi: pagine di Resistenza’, alle 21 il concerto del Toscanini Next Trio, alle 21,30 ’La stanza di Agnese’ del Meridiani Perduti Teatro, di e con Sara Bevilacqua, a seguire degustazione di prodotti tipici.

· Stasera alle 21,30 alla Polisportiva di Montalto, a Vezzano, lo spettacolo ’Di diavoli, pentole e altri imbroglio’ di Daniele Pettinau, con i suoi burattini a guanto.

· A Guastalla alle 21,30 in piazza Mazzini la rassegna jazz con Javier Girotto e i Saxofollia (Fabrizio Benevelli, Lorenzo Simoni, Marco Ferri, Giovanni Contri), ingresso gratuito. Sempre a Guastalla alle 21,30 cinema estivo alle scuole di via Costa.

· A Correggio inizia stasera il torneo benefico Trocia Beach, gare ed eventi nell’area Piscine fino al 13 luglio.

· Al parco Rocca a Castelnovo Sotto stasera alle 21 ’Restate in Rocca’ con lo spettacolo di burattini ’Le avventure di Fagiolino’, con ingresso gratuito.