Mundus, l’omaggio a Sergio Bruni Raiz, una voce tra musica e cinema

Il festival Mundus stasera arriva a Scandiano, in piazza Fiume alle 21.30, con un artista che spazia tra cinema e musica: Raiz porta sul palco, insieme ai Radicanto, un omaggio alla canzone napoletana di Sergio Bruni, con i brani del suo nuovo album, uscito in febbraio, ’Si ll’ammore è ‘occuntrario d’’a morte’. Leader e voce degli Almamegretta, ha sviluppato negli anni vari progetti personali e numerose collaborazioni (dai Massive Attack a Fausto Mesolella a Lucariello, autori insieme di ’Aria’, brano simbolo della stagione finale della serie televisiva Gomorra). Negli ultimi anni si è affermato anche come attore recitando in diversi film (Passione di John Turturro, Ammore e Malavita dei Manetti Bros e Mixed by Erri di Sidney Sibilia) e fiction televisive (I Bastardi di Pizzofalcone e Mare Fuori, dove interpreta don Salvatore Ricci). Posto unico 12 euro.