Mundus presenta ’Romantic Robot’ A Scandiano il live degli Extraliscio

La rassegna "Mundus" sbarca a Scandiano, stasera alle 21,30 in piazza Fiume (al teatro Boiardo in caso di maltempo), con "Romantic Robot", lo spettacolo musicale degli Extraliscio.

Il suono di questa band ha incantato il pubblico nazionale negli ultimi anni, arrivando pure a oltrepassare i confini italiani, incrociando tradizione e avanguardia. Propongono canzoni che li hanno consacrati, come "Bianca Luce Nera" (Festival di Sanremo 2021), "La nave sul Monte", "Amarsi come una regina" e "Capelli Blu", guidati da Mirco Mariani.

Al festival sanremese del 2021 il loro brano si era classificato al dodicesimo posto, anticipando la pubblicazione del quarto album "E’ bello perdersi", uscito subito dopo. Alla fine dello scorso gennaio, in occasione della sfilata del carnevale di Viareggio, è uscito il brano "La maschera ride", pubblicato come singolo nelle settimane successive. Il loro ultimo album è "Romantic Robot", che è pure il titolo del concerto di stasera a Scandiano. Con Mirco Mariani a pianoforte, chitarra e voce, Enrico Milli a tromba, fisarmonica, synth, Gaetano Alfonsi a batteria acustica ed elettronica, Nicolò Scalbrin a basso elettrico e chitarra acustica, Mattia Dallara a live eletronics, Mauro Ferrara alla voce.

Per informazioni: tel. 0522 764258 oppure 0522 854355 ([email protected]).

Cultura, letteratura, benessere, musica sono gli ingredienti della rassegna "Restate" a Reggio. Alle 19 al parco delle Ginestre torna l’attività del benessere in natura. Alle 21 ai Chiostri di San Pietro spazio alle "Lezioni italiane" dedicate a "Il genio di Caravaggio" con Francesca Cappelletti.

Alle 21,45 allo Spazio Gerra di piazza XXV Aprile la musica di "Figli dei fiori di pesco", un omaggio a Lucio Battisti proposto da Angelo "Gillo" Colonna (voce e chitarra), Davide "Canna" (basso), Carlo Alberto Moretti (chitarre elettriche), Davide Fregni (tastiere), Gianluca "Pan" Panella (batteria).

Alle 17 alla biblioteca Ospizio di via Emilia Ospizio le letture d’estate per bambini da 3 a 6 anni di età, a cura di Roberta Chesi. Alle 21,30 all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto il cinema sotto le stelle con la proiezione di "The quiet girl" di Colm Bairead, girato in Irlanda lo scorso anno.

