Municipio, lavori quasi ultimati. Smog, cambia la zona vietata alle auto

Sono ripresi i lavori al cantiere per la sistemazione del tetto del municipio di Gualtieri, ormai alle sue fasi finali. "Il ritardo della conclusione dell’intervento – spiega il sindaco Federico Carnevali (foto) in risposta alle segnalazioni dei consiglieri di opposizione – sono stati dovuti a condizioni meteo, oltre che da un controllo dell’Ispettorato del lavoro, che però non ha registrato irregolarità, tanto che sono iniziati i lavori di smontaggio delle impalcature".

Inevitabile il riferimento ai problemi che il cantiere ha provocato al commercio in piazza: "Gli esercenti – aggiunge il sindaco – sono stati incontrati per discutere del cantiere, ma anche della misura restrittiva della circolazione legata al Piano aria regionale: "Dopo una valutazione con ufficio tecnico e polizia locale, si sta pensando alla proposta di modifica alla planimetria che definisce le aree oggetto di divieto, per permettere a chiunque di utilizzare il parcheggio di piazza IV Novembre per poi fruire comodamente dei principali servizi pubblici e commerciali del centro. Temi su cui presto ci confronteremo".