Muore 12 giorni dopo essere stato travolto

di Francesca Chilloni

Così come un trapianto anni fa gli aveva salvato la vita, così Otello Buratti ne salverà un’altra grazie alla donazione del proprio fegato. È una importante eredità morale quella che lascia l’anziano 76enne, deceduto venerdì dopo 12 giorni di agonia in Rianimazione a Reggio, dove era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale avvenuto a poche decine di metri dalla sua abitazione di via Matteotti 10, a Cavriago.

"Ha avuto tanto, e ora dà", ha commentato la vedova Paola Fiocchi. Buratti - ex operaio alle Arti Grafiche Reggiane e poi giardiniere presso il Circolo del golf di San Bartolomeo, da sempre uomo di sinistra - era solito fare lunghe passeggiate per il paese. Era stato investito il pomeriggio del 23 gennaio proprio mentre stava rincasando, camminando lungo via Paterlini, la lunga e trafficata strada che conduce dal centro al Quartiere Pianella e al Palasport, e dove vige il limite di velocità dei 30 chilometri orari.

Stava attraversando sulle strisce pedonali sul rettilineo all’altezza del civico 2, quando una Fiat Punto condotta da un altro anziano (anch’egli residente in zona), lo aveva travolto. Il corpo magro di Buratti era stato colpito in pieno dal cofano, e poi sbalzato a diversi metri di distanza; le sue condizioni erano subito apparse critiche ai soccorritori inviati dal 118. Sconvolto l’investitore, su cui la Procura della Repubblica potrebbe ora aprire un procedimento per Omicidio stradale.

Quella sera era in corso un intenso temporale e, ai carabinieri che lo avevano interrogato, l’automobilista aveva dichiarato di non aver visto il pensionato a causa sia del maltempo che della scarsa illuminazione (i lampioni erano però accesi). Buratti era stato ricoverato d’urgenza al Santa Maria Nuova, con numerose fratture ed un grave trauma cranico.

Venerdì notte il decesso, con la Procura che ha richiesto ulteriori accertamenti sulla salma e la famiglia che - rispettando le sue volontà - ha dato il via libera al prelievo degli organi. Oltre alla moglie, Otello Buratti lascia il figlio Roberto e la nuora Rosa, le nipotine Noemi e Greta, e le sorelle. Il funerale si terrà domani (lunedì) alle ore 14 partendo dalla Casa funeraria della Croce Verde di Reggio per il cimitero di Cavriago.