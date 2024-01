Muore a 24 anni di overdose: arrestata per spaccio la donna che ha dato l’allarme

Reggio Emilia, 18 gennaio 2024 - Muore di overdose in un appartamento di Reggio e la donna che ha dato l'allarme viene arrestata per spaccio. La vittima è un 24enne gambiano, con vari precedenti reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti: appena una settimana fa era stato arrestato per spaccio.

Con lui al momento della tragedia c'era una donna italiana di 38 anni, che ha dato l'allarme al 118 ammettendo poi con la polizia di aver fatto uso di droghe insieme alla vittima. Portata in Questura e perquisita, aveva con sé 21 involucri di cocaina, 10 di eroina e un sacchetto con dell'altra eroina.

La 38enne stata quindi arrestata per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.