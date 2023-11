Muore a 103 anni. Vissè i drammi della guerra mondiale

Si è spenta, all’età di 103 anni, Rina Fornili vedova Costi. Nel settembre del 2020 aveva festeggiato il traguardo del secolo di vita nella struttura per anziani Casa Cervi di Albinea. L’ultracentenaria era nata a Leguigno di Casina. Rina ha sempre ricordato il dramma della seconda guerra mondiale con la partenza del fratello per la campagna di Russia, le bombe che cadevano vicino alla sua casa e i partigiani che scendevano dai boschi per chiedere da bere e mangiare a suo padre. Dopo essersi sposata si trasferì a vivere in piazza Fontanesi. E’ sempre stata una persona molto credente, appassionata di fiori, giardinaggio, amante della lettura. Lascia i figli Giovanni, Luigi, Remo, Maria Emanuela, il genero, le nuore, i nipoti e pronipoti.