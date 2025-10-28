Muore a 28 anni mentre fa la doccia. L’ipotesi: folgorata da una stufetta

Stroncata probabilmente da una scossa elettrica, mentre faceva la doccia in casa. E’ questa l’ipotesi più accreditata come causa del decesso di una ragazza di 28 anni, Solange Samantha Rizzetto, origine cubane ma che da tempo, fin da giovanissima, viveva coi familiari in Emilia, nella Bassa Reggiana. Abitava a Novellara, in Strada Boschi, appena fuori il centro abitato, dove si è verificata la tragedia.

I familiari non sono però certi della folgorazione come causa della morte e sostengono che, al momento della scoprte adel cadavere della ragazza, la stufetta non fosse collegata alla presa.

Comunque, attendono anche loro l’esito dell’autopsia – che sembra essere molto probabile – per sapere con esattezza quanto accaduto. Ieri notte, verso le 2,30, Solange Samantha, detta Sammy, rientra a casa dal lavoro, dal ristorante "Doppio Senso" di Correggio dove era impegnata come cameriera, gestito dal compagno della sorella. Decide di farsi una doccia prima di andare a riposare. Ma accade qualcosa di inaspettato, molto probabilmente legato all’elettrodomestico presente nel piccolo bagno. Acqua ed energia elettrica, è noto, non vanno affatto d’accordo. Quando si sente un tonfo sordo provenire dal bagno, è la nonna a recarsi in quella stanza: nota che c’è acqua sul pavimento (la giovane è infatti caduta proprio sul buco di scarico, con la doccia rimasta aperta) e scorge il corpo della nipote a terra.

Scatta l’allarme. Arriva anche il fidanzato di Sammy: inizia lui un primo soccorso, avvertendo una scossa elettrica non appena tocca la ragazza. Viene subito abbassato l’interruttore del contatore generale. Il resto del soccorso avviene al buio, in casa, anche quando sul posto arrivano il personale dell’automedica, dell’ambulanza, raggiunti dai vigili del fuoco. Ma ogni sforzo resterà purtroppo inutile. In Strada Boschi anche i carabinieri, per gli accertamenti previsti in queste circostanze. I vigili del fuoco di Guastalla hanno eseguito accertamenti pure sull’impianto elettrico, staccando il contatore in attesa di ulteriori verifiche.

Una volta constatato il decesso, informato il magistrato di turno, è stato disposto il trasferimento della salma alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla, a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ molto probabile che venga disposta l’autopsia, o comunque un accertamento diagnostico, per confermare le prime ipotesi sulla terribile disgrazia.